Ceny mieszkań polecą na łeb na szyję? Rynek nieruchomości wyhamowuje przez koronawirusa w Polsce

Jak podaje Businessinsider.com.pl strach przed zakażeniem oraz wprowadzenie obostrzeń zatrzymujących gospodarkę i zmieniających zachowanie społeczeństw na całym świecie sprawiły, że rynek nieruchomości znacznie wyhamował. Prognozuje się, że możliwy jest nawet długoletni kryzys.

Marcin Drogomirecki, ekspert z portalu Morizon.pl dla Businessinsider.com.pl:

Niektórzy klienci czasowo zaniechali przygotowań do transakcji z obawy o swoje zdrowie. Innych zmusiły do tego nieoczekiwane przeszkody, jak np. ograniczenie pracy urzędów, sądów, banków czy spółdzielni mieszkaniowych, których decyzje lub wydawane dokumenty są niezbędne do sfinalizowania umowy.