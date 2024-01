Ceny mieszkań w tym opolskim mieście nie są wysokie, przemysł wokół kwitnie, a widoki są cudowne

W czasach gdy ceny własnego „M” w aglomeracjach szybują do góry Nysa wciąż jest miastem, które ma do zaoferowania mieszkania w przystępnych cenach.

Inaczej sytuacja przedstawia się w Nysie, gdzie ceny mieszkań zwłaszcza tych z rynku wtórnego przypominają te opolskie sprzed 5-8 lat. Tutaj wciąż można kupić dwupokojowy lokal za ok. 250 tysięcy złotych. Co więcej, często są to mieszkania, które nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych, a po lekkim odświeżeniu nadają się do zamieszkania praktycznie od razu.