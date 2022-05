Ceny opału 2022. Tak wyglądają ceny węgla, gazu, drewna, pelletu i ekogroszku w maju 2022. Sezon grzewczy odległy, a ceny już bardzo wysokie

Rachunki za gaz są w tym roku rekordowo wysokie

Po zatwierdzonych jeszcze w grudniu 2021 przez prezesa URE taryfach zarówno dla sprzedaży jak i dystrybucji, o tyle podskoczyły opłaty za gaz dla poszczególnych grup odbiorców:

osoby, które używają gazu wyłącznie do przygotowania posiłków, płacą obecnie o 41% większe rachunki, to ok. 9 zł netto miesięcznie więcej;

jeśli ogrzewamy gazem wodę użytkową, rachunki są o 54% wyższe, jest to ok. 56 zł miesięcznie więcej;

najwyższą podwyżkę odnotowano w przypadku ogrzewania gazem domu. To o 58% więcej, czyli 174 zł miesięcznie więcej.

W wielu przypadkach, jeśli ogrzewamy dom gazem, używamy go również do podgrzewania wody i gotowania, co oznacza, że rachunki mocno podskoczyły w górę. Jest jednak i dobra wiadomość: