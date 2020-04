Ceny truskawek 2020. Owoce można już kupić na ulicznych straganach w Opolu. Ile kosztuje kilogram i czy to już polskie truskawki?

Inna wyjaśniała, że są zachodnie (kraju nie pamiętała), ale bardzo słodkie, co klienci już sprawdzili.

W poniedziałek na straganach, które obeszliśmy, ceny sięgały 19-20 zł, a sprzedawczyni w jednym miejscu mówiła, że to zbiory polskie ze szklarni pod Wrocławiem.

Od 15 do 25 złotych kosztowały w piątek truskawki na ulicznych straganach w Opolu. Te najtańsze - jak informowali sprzedawcy pochodziły z Hiszpanii, te najdroższe - z Polski.

Jak podała Wirtualna Polska, szklarniowe truskawki w hurcie kosztują od 18 do 22 złotych za kilogram. To nieco taniej niż w zeszłym roku, kiedy kilogram truskawek kosztował przeciętnie 23 zł, a najwyższa cena wynosiła 25 złotych za kilogram. Tańsze są truskawki importowane, z Grecji lub Hiszpanii. Kilogram kosztuje w hurcie od 9 do 11 złotych.