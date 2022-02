Ceny w opolskich sklepach i na stacjach paliw. Inflacja w górę, podatki w dół. Przynajmniej na pół roku władza dała obywatelom ulgę

Polacy z zaciekawieniem ruszyli we wtorek rano do sklepów i sporo uwagi poświęcili studiowaniu napisów z cenami na pułkach. Znowelizowana ustawa o podatku VAT czasowo, na 6 miesięcy (do końca lipca 2022) obniżyła z 5 do 0 podatek VAT na artykuły spożywcze i napoje.