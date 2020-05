Ceny warzyw i owoców na Cytrusku w Opolu. Ile kosztują na targowisku polskie truskawki, szparagi, młode ziemniaki, pomidory czy kapusta

Polskie nowalijki szklarniowe są dostępne w handlu od marca do maja, a te rosnące na polu trafiają do klientów dopiero na przełomie maja i czerwca.

Potwierdzają to klienci: - Niektóre ceny mnie zaskakują, np. fasolka szparagowa za 35 zł. Trzeba uważać, bo człowiek zgłodniały świeżych warzyw i owoców rzuca się na zakupy, a rachunek może wyjść kosmiczny. Wydaje się, że dość długo drogie są truskawki. Pod koniec maja ubiegłego roku jedliśmy je już pełnymi garściami, a teraz dzielę każdemu po porcji - opowiada nam pani Agnieszka.

- To zapewne dlatego, że jest ich niewiele na rynku. Nawet w miejscach sprzedaży od producentów trzeba na nie polować - dodaje.

W ocenie sprzedawców niektóre warzywa są nawet tańsze niż w ubiegłym roku o tej samej porze, np. polskie ziemniaki. To co im doskwiera, to ograniczony dostęp do produktów i dużo niższa niż w poprzednich latach liczba klientów. - Ludzie się chyba jeszcze boją wychodzić z domów z powodu koronawirusa, być może zakupy robią blisko domu w takim zakresie, jaki mają możliwy - komentuje sprzedawczyni.