Chcą zostać żołnierzami i służyć ojczyźnie. Ślubowanie klasy mundurowej LO 1 w Opolu

Wydarzenie odbyło się w podniosłej, patriotycznej oprawie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

- Dokonaliście dobrego wyboru, odważnego, ale dobrego. Obecny system kształcenia w oddziałach przygotowania wojskowego otwiera przed wami dodatkowe ścieżki kariery, nie ograniczając innych. I to jest właśnie ta wartość dodana, którą otrzymujecie. Jesteście ubierani w strój, który nie tylko wyróżnia was, ale jest też zobowiązaniem do pewnych postaw. Mundur zawsze zobowiązuje. Chciałbym żebyście byli wzorem postępowania, wzorem tego jak zachowywać się wobec symboli narodowych i jak być dobrym szlachetnym człowiekiem - mówił w trakcie uroczystości Michał Siek, opolski kurator oświaty.