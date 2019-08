Chcesz zostać kosmetyczką? Nie musisz iść na studia. Podpowiadamy jak to zrobić szybciej i za darmo

Jeśli twoją pasją jest makijaż i moda, znasz się na kosmetykach, masz w zwyczaju spędzać czas na oglądaniu tutoriali makijażowych i czytaniu blogów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że możesz z powodzeniem połączyć swoją pasję z pracą i wybrać zawód kosmetyczki. By nią zostać, wcale jednak nie trzeba studiować kosmetologii. Jest na to szybszy i tańszy sposób – ukończenie kursu technika usług kosmetycznych. Dzięki kształceniu w szkole kosmetycznej można zdobyć teoretyczną i praktyczną wiedzę z dziedziny makijażu oraz upiększania twarzy i ciała.

Dla kogo jest przeznaczony kierunek technik usług kosmetycznych?

Jeśli chodzi o wymagania formalne, uczestnikami zajęć mogą zostać absolwenci szkół średnich (jest to szkoła policealna), a także słuchacze szkół, które przeprowadzają tego typu kursy i wszyscy, którzy chcą nauczyć się nowego zawodu. Studia kosmetologicznie nie są zatem konieczne do tego, by zostać profesjonalną kosmetyczką.

Natomiast ważne jest, by kandydaci mieli pewne cechy i predyspozycje do zawodu. Chodzi głównie o cechy takie jak: przyjazne i miłe usposobienie i nastawienie do ludzi, komunikatywność, otwartość, spostrzegawczość i staranność, a także – co niezmiernie ważne – zadbany wygląd, który jest wizytówką kosmetyczki.

Szczegółowe informacje na temat możliwości kształcenia w szkole kosmetycznej można znaleźć na stronie: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-uslug-kosmetycznych.

Program nauczania

Oto czego można nauczyć się na kierunku technik usług kosmetycznych:

anatomia

chemia kosmetyczna

dermatologia

kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

kosmetyka pielęgnacyjna twarzy, szyi i dekoltu

podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni i stóp

zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała

wizaż w pracy kosmetyczki

elementy wizażu i zabiegi pielęgnacyjne okolic oczu

podstawy dietetyki

bezpieczeństwo i higiena pracy w salonie kosmetycznym

podstawy przedsiębiorczości

działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

język obcy branżowy.

W szkole kosmetycznej kursanci uczą się także rozpoznawać rodzaje cery i rozróżniać niepokojące zmiany skórne. Poznają podstawy dermatologii, dlatego wiedzą jak dobierać kosmetyki do danego rodzaju cery. Dzięki podstawom dietetyki wiedzą, jakie pokarmy mają pozytywny wpływ na skórę. Nauka anatomii skupia się zaś na budowie i funkcjach skóry. Poza zajęciami teoretycznymi są także zajęcia praktyczne z zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, dłoni, stóp i ciała oraz wizażu i pielęgnacji okolic oczu.

Nauka języka obcego branżowego i znajomość słownictwa kosmetycznego daje możliwość obsługi klientów obcojęzycznych, a także znalezienia pracy za granicą.

Po ukończeniu kursu absolwenci zdobywają następujące kwalifikacje: AU.61 (wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy) oraz AU. 62 (wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp).

Tryb nauczania w szkole kosmetycznej

Nauka odbywa się w systemie zaocznym, więc możliwe jest łączenie jej z dotychczasową pracą. Kurs trwa tylko 2 lata. Co ważne – uczestnictwo w kursie jest bezpłatne. By uzyskać tytuł technika usług kosmetycznych, trzeba zdać egzamin zewnętrzny przeprowadzany w szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną. Potwierdzeniem kwalifikacji w zawodzie jest świadectwo MEN.