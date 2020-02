Chłopiec wybudzony ze śpiączki po wypadku w Ligocie Prószkowskiej. Poprawia się stan siedmiolatka, który stracił rodziców i siostrzyczkę

- Leczenie przebiegło bardzo korzystnie. Stan zagrożenia życia minął i chłopiec w stanie dobrym opuścił OIOM - mówi doktor Wojciech Walas, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w USK w Opolu. - Dziecko w wyniku wypadku straciło prawą rękę na wysokości ramienia. Chirurdzy dziecięcy będą pielęgnować kikut przygotowując go do ewentualnego protezowania. Liczymy, że wkrótce chłopiec będzie mógł zostać wypisany do domu.