Choinka życzeń w Opolu. Takie marzenia mają dzieci z domów dziecka i ubogich rodzin. By je spełnić wystarczy kilkadziesiąt złotych

- Założenie jest takie, by prezent trafiły też do osób ubogich i w trudnej sytuacji życiowej, na przykład dzieci z domów dziecka czy z Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa" w Opolu - mówi Piotr Koziol, prezes Fundacji Kwitnące Talenty, która zorganizowała akcję. - Podczas poprzedniej edycji udało nam się spełnić ponad 70 życzeń. W tym roku patrzę na choinkę z drżeniem serca, bo w sumie marzeń jest ponad 100. Będziemy do końca walczyć, bo widok zawiedzionych, dziecięcych buziek byłby nie do zniesienia.