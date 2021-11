Chory na nowotwór 10-letni Kubuś walczy o życie. Konieczna jest kosztowana terapia. Z rakiem zmaga się też jego siostra! Mateusz Majnusz

Do końca zbiórki zostało 9 dni, a do pełnej kwoty brakuje jeszcze 35 tys. zł. arch. prywatne

Straszliwa diagnoza - guz mózgu, spadła na 10-letniego Kubusia w sierpniu. Trzy miesiące wcześniej u jego 5-letniej siostry Julii lekarze zdiagnozowali białaczkę. W sieci rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na kosztowną terapię, która nie jest dostępna w Polsce. Potrzeba na nią ok. 225 tys. zł. Do tej pory zebrano ponad 200 tys. Do końca zbiórki pozostało dziewięć dni.