Chwile grozy w Opolu. Pod pracującym mężczyzną zawalił się sufit i spadł z 4 metrów

Służby informację o zdarzeniu przy ul. Piastów w Opolu otrzymały w sobotę (11.06) około godz. 15.30. Ze zgłoszenia wynikało, że osoba spadła z wysokości czterech metrów i potrzebuje pomocy.

Na miejscu okazało się, że pod pracującym w budynku gospodarczym mężczyzną zarwał się sufit i poszkodowany spadł z wysokości.

Pierwsi dotarli do niego strażacy, którzy udzielili ofierze kwalifikowanej pierwszej pomocy. Do udziału w zdarzeniu zadysponowano też Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mężczyzna, gdy na miejscu pojawiły się służby, był przytomny. Podjęto decyzję o przetransportowaniu go do szpitala.