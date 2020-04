Ciepłownia na Dambonia do wyburzenia. Co powstanie na jej miejsce?

Ciepłownia na osiedlu Dambonia przestała działać w latach 90. Rozebrano prawie całą infrastrukturę. Pozostał pusty budynek oraz teren wokół niego. Do tej pory są na nim resztki torów, którymi do budynku kursowały wagoniki z paliwem.

- Nie będzie to łatwy czas, ale cel rozbiórki jest istotny. Jej owocem będzie bowiem utworzenie tam nowych miejsc parkingowych. Sam teren będzie dostępny dla wszystkich auto osobowych i motocykli - mówi Jacek Kasprzyk, radny z klubu prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego.

Około ośmiu lat temu teren wydzierżawiono firmie, która prowadzi na nim parking dozorowany. Wkrótce przestanie funkcjonować, ponieważ ratusz ogłosił przetarg na wyburzenie pozostałości ciepłowni i wtedy cały teren wokół niej będzie niedostępny. Mieszkańcy, którzy do tej pory zostawiali tam auta, będą musieli poszukać miejsc gdzie indziej.

To właśnie on przez ostatnich pięć lat z pomocą Macieja Kurka, przewodniczącego zarządu dzielnicy obejmującej osiedle Dambonia zabiegał o likwidację pozostałości ciepłowni. Składał m.in. wnioski do budżetu Opola w tej sprawie.