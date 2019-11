Ciężki sprzęt do usuwania liści w Parku Nadodrzańskim w Opolu. Ekolodzy krytykują, miasto się broni [ZDJĘCIA]

- Co komu przeszkadzały liście w parku? Jaki to ma sens? Po co zubażać ten teren pod względem biologicznym i jednocześnie marnować na to miejskie pieniądze? - pyta Łukasz Berlik, prezes Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego.

Ratusz: Porządki są konieczne

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta, przekonuje, że sprzątanie liści w parkach to nie jest fanaberia.

- Zbyt gruba warstwa liści pozostawiona na trawniku i innych roślinach ogranicza dostęp do światła słonecznego, co w połączeniu z wilgocią prowadzi w do powstawania procesów gnilnych, chorób oraz żółknięcia trawy i roślin ozdobnych. Zaś liście pozostawione na chodnikach tworzą śliski dywan, stwarzając ryzyko poślizgnięcia się pieszych - mówi.

- Ponieważ tereny miejskich parków są rozległe, uniemożliwia to ręczne zgrabianie. Szanując zakaz stosowania dmuchaw, wykorzystujemy inny sprzęt do usuwania liści. Dodam, że mieszkańcy regularnie dzwonią do wydziału ochrony środowiska z pytaniem, dlaczego nie grabimy o nie usuwamy liści. Stoimy na stanowisku, że należy to robić, ale z umiarem - wskazuje.

Pani rzecznik podkreśla, że w ramach prac porządkowych w parku na Pasiece i tak nie znikają wszystkie liście. Zaznacza również, że teren ten ma odmienny charakter niż park na Wyspie Bolko po drugiej stronie Odry. - Ten traktowany jest jak teren leśny, z dużym runem i podszytem. Tam tych liści jest bardzo dużo - argumentuje.