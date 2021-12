Cisza nocna w sylwestra – czy obowiązuje? Jak się bawić w sylwestra, żeby nie przeszkadzać sąsiadom?

Organizując imprezę sylwestrową w domu, możemy się spodziewać, że niezadowolony sąsiad wezwie policję, a my otrzymamy mandat. Zazwyczaj myślimy w takim przypadku, że naruszyliśmy „ciszę nocną" ale czy faktycznie tak jest?

W polskim prawie nie zostało uregulowane pojęcie ciszy nocnej. Nie ma zatem przepisu, który zobowiązuje nas do zachowania spokoju od godziny 22.00 do 6.00, a w pozostałych godzinach pozwala nam na hałasowanie bez ograniczeń. Skąd zatem wzięło się ogólne przeświadczenie większości z nas, że cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00?

W zasadzie jest to pozostałość po pierwszych regulaminach obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju ustalenia nie są przepisami prawa i co do zasady nie można od nas wyegzekwować żadnej kary za ich naruszenie. Na podstawie obowiązujących przepisów nasze zachowania polegające na organizowaniu imprez, słuchaniu głośnej muzyki itd. mogą zostać potraktowane jako wykroczenie z art. 51 kodeksu wykroczeń. Przepis ten stanowi, iż kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny [...], podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.