Co 40 skontrolowany kierowca nie zapłacił za autostradę A4 w systemie e-Toll

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy od wprowadzenia nowego systemu e-Toll i zlikwidowania bramek na wjazdach na „opolsko – wrocławskim” odcinku autostrady A4 funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przeprowadzili 8208 kontroli – informuje Wydział Prasowy Ministerstwa Finansów. - W wyniku ujawnionych nieprawidłowości nałożono 200 kar grzywny w formie mandatu karnego.

To oznacza, że ok. 2 procent skontrolowanych kierowców nie zapłaciło za przejazd. Kiepsko na tym wyszli, bo zamiast kilku złotych dostali mandat wysokości 500 złotych. Nie wszyscy zrobili to specjalnie.