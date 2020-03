Co dalej z działalnością żłobków w województwie opolskim?

W zawieszeniu są też właściciele żłobków niepublicznych. Część z nich już założyła, że placówki pozostaną zawieszone w kwietniu i zapowiedziała różne formy obniżenia czesnego.

W innych żłobkach nie wiedzą natomiast, czy nie będą jednak zmuszeni rozpocząć działalności już w czwartek 26 marca. Właśnie z braku nowych wytycznych od rządu.

- Niczego nie otrzymaliśmy na piśmie i nie możemy się o coś takiego doprosić. Urząd wojewódzki nas zbywa - wskazuje właścicielka jednego z niepublicznych żłobków w Opolu.

- Potrzebujemy pisemnej i klarownej podstawy tego, by móc dalej mieć zawieszoną działalność. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, gdy rodzice, powołując się na zapisy umowy, będą wskazywali, że od czwartku powinniśmy móc przyjmować dzieci. Dlatego nie wykluczam, że wyślę pracownice do placówki na dyżur. Ale liczę na to, że do tego czasu będziemy mieli oficjalne potwierdzenie wydłużenia zawieszenia - stwierdza.