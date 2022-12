Co dalej z Elektrownią Opole? Konferencja na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski odbyła się na Politechnice Opolskiej

- W obliczu wojny toczącej się na Ukrainie pedał zmian w energetyce, jakie w tej chwili zachodzą w Europie, został maksymalnie wciśnięty – mówi europoseł Beata Kempa. - Bez żadnej refleksji wobec tego, co się dzieje, przede wszystkim pod względem dostępu do ważnych surowców energetycznych, w tym również do gazu. Niezrozumiałym jest, że dalej z uporem te bardzo niekorzystne dla polskiej gospodarki zmiany są forsowane. Stąd trzeba nam dyskusji.