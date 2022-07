Co dalej z nauką języka niemieckiego w szkołach od września? Czy gminy będą dopłacać do lekcji? Zachęca do tego mniejszość niemiecka

W budżecie państwa na ten rok zmniejszono o 39,8 mln zł wydatki na subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego na nauczanie języka niemieckiego.

Natomiast w lutym minister edukacji Przemysław Czarnek zmienił rozporządzenie, które dotyczy wymiaru zajęć z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Na jego podstawie od września mniejszość niemiecka ma prawo do jednej, a nie do trzech godzin nauki języka w tygodniu.

Będzie to miało znaczący wpływ na edukację głównie w województwie opolskim. Do tej pory w 54 gminach Opolszczyzny niemiecki był nauczany jako język mniejszości narodowych. Niektóre z samorządów zdecydowały, że mimo braku subwencji, będą dopłacać do ponadwymiarowych godzin. Przekonuje też do tego mniejszość niemiecka.