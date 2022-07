Co dalej z obietnicą prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego? „Mieszkańcy TBS-ów powinni mieć możliwość wykupu mieszkań”

Obietnica wyborcza padła konkretna

W czwartek rano, na pół godziny przed rozpoczęciem przedwakacyjnej sesji miejscy radni Solidarnej Polski oraz radny sejmiku województwa Tomasz Gabor zaapelowali do prezydenta Opola oraz jego klubu o wywiązanie się z obietnicy sprzed ośmiu lat.

Wówczas to na antenie Radia Opole ubiegający się o fotel prezydenta miasta Arkadiusz Wiśniewski zapowiedział, że jeśli wygra wybory to zobowiąże prezesa TBS do umożliwienia mieszkańcom wykupu mieszkań.