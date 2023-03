Co robić w Polsce wiosną? 37 niezwykłych pomysłów na wycieczki, zabawy i przygody. Rejs po trawie, tajemnicze podziemia, cuda UNESCO Emil Hoff

pkazmierczak, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (40 zdjęć)

Polska na wiosnę oferuje wiele dla każdego amatora turystyki, zwiedzania, adrenaliny i dreszczyku. Atrakcji turystycznych na długi weekend, majówkę czy wiosenny urlop w Polsce na pewno nie zabraknie. Prezentujemy 37 rzeczy, które warto zobaczyć, zwiedzić lub zrobić w Polsce na wiosnę. To najciekawsze i najdziwniejsze atrakcje, od obserwacji UFO, przez kąpiel piwną, polskie piramidy i nawiedzone zamki, po najwyższą na świecie zjeżdżalnię i skoki z fabrycznego komina, do tego moc zabytków i cuda natury. Zachęcamy do zapoznania się z listą 37 rzeczy do zrobienia w Polsce wiosną.