Co robić we Wrocławiu w ferie zimowe 2023? Fajne zajęcia dla dzieci, zimowe atrakcje dla całej rodziny. Podajemy ceny półkolonii

Zima we Wrocławiu może być pełna wrażeń i przygód. Warto już teraz zaplanować atrakcje na nadchodzące ferie zimowe 2023 na Dolnym Śląsku. Zebraliśmy dla Was 14 propozycji atrakcji, aktywności i pomysłów na zimowe przygody we Wrocławiu dla dzieci i całej rodziny, od niezwykłego Światłogrodu po spotkania oko w oko z hipopotamami. Gdzie zaplanować spacer, ile kosztują bilety wstępu na wrocławskie lodowiska i zimowe półkolonie w mieście, organizowane dla dzieci? Na te i więcej pytań odpowiadamy w naszym przewodniku: Wrocław na zimę i ferie dla dzieci i dorosłych. Pawel Relikowski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (22 zdjęcia)

