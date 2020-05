Co warto zobaczyć na Opolszczyźnie? Ruszyła akcja #OpolskiePoczeka

Od początku kwietnia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna prowadzi akcję marketingową #OpolskiePoczeka na facebookowym fanpage’u VisitOpolskie.pl. (https://www.facebook.com/visitopolskiepl/ )

- Akcja ma na celu promować i pokazywać najciekawsze miejsca i atrakcje Opolszczyzny oraz zachęcić do planowania pobytu i wycieczki do naszego regionu w czasach, kiedy tylko będzie to możliwe - wyjaśnia Michał Wieczorek z OROT.