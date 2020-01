Co wie o nas Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy. Sprawdź, jak widzi cię wyszukiwarka

Każdy, kto w dzisiejszych czasach korzysta z internetu musi pogodzić się z faktem, że bezpłatny dostęp do informacji także ma swoją cenę: są nią nasze dane. Każda wpisana w wyszukiwarkę fraza to ślad, jaki po sobie pozostawiamy. Jeśli w dodatku zalogujemy się do konta Gmail lub w serwisie YouTube, Google będzie w stanie bardzo dokładnie poznać nasz profil. Jak sprawdzić, co wie o nas wyszukiwarka? Wystarczy kliknąć w linki znajdujące się w galerii. Do sprawdzenia części opcji trzeba się najpierw zalogować do konta Google.

Wszechobecna technologia W dzisiejszych czasach telefon stał się przedłużeniem naszej ręki. Służy już nie tylko do dzwonienia i wysyłania sms-ów: to nasze okno na świat. Korzystanie z internetu dawno wyszło zza biurka domowego komputera - dziś jesteśmy online praktycznie non stop. Każdy medal ma jednak dwie strony - nieustający dostęp do informacji okupujemy naszymi danymi. Sczytują je różnego rodzaju aplikacje oraz wyszukiwarki. Co wie o nas jedna z największych, jaką jest Google? Zobacz galerię (10 zdjęć) Google wie wszystko Jeśli jesteśmy podpięci do sieci, mamy włączone usługi lokalizacji i założone konto Gmail możemy uznać, że Google wie o nas wszystko. Jest w stanie określić gdzie, kiedy i z kim byliśmy, co lubimy, co kupujemy. Wie także o naszych nałogach, przekonaniach i wyznaniu. Wyszukiwarka pamięta także wszelkie zapytania, jakie zostały wprowadzone od czasu założenia konta. Jak sprawdzić, co wie o nas Google? Bardzo prosto - wystarczy wejść w odnośniki, które znajdują się pod zdjęciami: