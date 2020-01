Co wpływa na łatwość czyszczenia mebli medycznych?

Te, aby wpisywały się w ideę sterylnej przestrzeni powinny być wykonane z odpowiednich materiałów i przystosowane do częstego czyszczenia. Co wpływa na łatwość czyszczenia i trwałość mebli medycznych?

Co wpływa na higienę mebli medycznych – najważniejsze elementy

Wybierając meble medyczne do gabinetu lekarskiego, szpitala, punktu zabiegowego czy nawet gabinetu higienistki warto zwrócić szczególną uwagę na materiały, z jakich meble zostały wykonane.

To one w dużej mierze wpływają na jakość mebli pod względem higienicznym oraz ich trwałość, która przy częstym sprzątaniu i dezynfekcji będzie miała niemałe znaczenie.

Od pokrywającej powierzchnię mebli tapicerki, przez zastosowane elementy metalowe jak nóżki i podłokietniki, po elementy tak małe jak szwy krzeseł i łóżek – każdy szczegół może zadecydować o ostatecznej trwałości i bezpieczeństwie używania mebli w gabinecie medycznym. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Tapicerka mebli medycznych powinna być wykonana z najbardziej gładkich, nieporowatych materiałów odpornych na wycieranie, wilgoć i stosowane do dezynfekcji środki chemiczne. Krzesła, kozetki czy łóżka szpitalne nie mogą być pokryte miękkimi tkaninami obiciowymi, których dopranie po jakiejkolwiek plamie byłoby niemożliwe a samo bieżące czyszczenie nie wystarczyłoby do całkowitego zabicia mikroorganizmów.

Materiały imitujące skórę i nie wchłaniające wody sprawdzają się więc najlepiej.

Elementy konstrukcyjne mebli nie mogą być wykonane z materiałów organicznych, a więc często wykorzystywanej sklejki czy nawet solidniejszego drewna. Ich odporność na wilgoć, wodę i czyszczenie jest wyjątkowo niska, co sprzyja rozwojowi mikroorganizmów i bakterii na powierzchni mebla i utrudnia ich czyszczenie. Do wykonania nóżek, konstrukcji podłokietników czy innych elementów wspierających producenci wykorzystują najczęściej stalowe i aluminiowe elementy pokryte specjalną, proszkowaną farbą odporną na promienie UV, uszkodzenia mechaniczne oraz środki do dezynfekcji.

Szwy jako element zwracający często najmniejszą uwagę odgrywają w trwałości i jakości wykonania mebli medycznych niemałą rolę. W optymalnej wersji materiały z jakich wykonane są meble medyczne powinny być łączone bezszwowo, co znacząco ułatwi ich dezynfekcję nawet w trudno dostępnych miejscach i zapobiegnie rozwijaniu się patogenów na powierzchni mebli, z którymi mają styczność pacjenci.

Odporność mebli medycznych na zużycie – te aspekty warto wziąć pod uwagę

Duża intensywność użytkowania mebli w gabinecie medycznym powoduje, że oczekiwana po producentach tego typu wyrobów jakość jest na wyjątkowo wysokim poziomie. Odporność na zużycie mebla nie kończy się jednak na częstym korzystaniu z niego przez kolejnych pacjentów – o dobrej jakości mebla świadczy przede wszystkim jego odporność na szorowanie, dezynfekcję, wilgotny klimat i promieniowanie UV.

Stosowane w gabinetach zabiegowych, szpitalach, sanatoriach, gabinetach stomatologicznych czy innych placówkach medycznych meble muszą dawać możliwość przeprowadzenia dezynfekcji wszystkich powierzchni w krótkim czasie, pomiędzy przyjmowaniem kolejnych pacjentów.

Meble takie powinny też być wyjątkowo odporne na działanie środków chemicznych i dezynfekujących, wilgoć oraz promieniowanie, które w połączeniu mogłyby przyspieszać korozję niektórych elementów. Zastosowanie farby proszkowej na elementach stalowych i aluminiowych wydaje się być w tej kwestii najczęściej wybieranym przez producentów rozwiązaniem. Jednym z producentów, który wykorzystuje tę metodę, jest U.B.M. KOTASIŃSKA.

Dlaczego utrzymanie mebli medycznych w dobrej formie jest tak ważne?

Trwałość i wysoka jakość wykonania mebli medycznych gwarantują, że te będą mogły być użytkowane przez wiele lat bez konieczności wymiany całego wyposażenia gabinetu na nowe. Z reguły więc uwagę zwraca się m.in. na dopuszczalne obciążenia mebli czy jakość wykonania ich łączeń. Podczas zakupu uwagę powinna jednak zwrócić nie tylko względna wytrzymałość na użytkowanie, ale też kwestia utrzymania mebli na odpowiednio wysokim poziomie higieny – kontakt skóry ludzkiej, zarówno pacjentów jak i obsługujących gabinet lekarzy z zabrudzoną powierzchnią mebli może doprowadzić do przenoszenia patogenów i rozpowszechniania różnych infekcji.

Nawet z pozoru czyste krzesła lekarskie mogą być źródłem zagrożenia, jeśli nie będą regularnie czyszczone lub jeśli materiał, z jakiego zostały wykonane nie daje stuprocentowej pewności dokładnej dezynfekcji każdej powierzchni.