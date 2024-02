Co za bal! Oto studniówka maturzystów z nyskiego "Rolnika". Tę noc zapamiętają na długo

To tutaj zaraz po uroczystych przemówieniach i podziękowaniach skierowanych do nauczycieli i pięknie zatańczonym polonezie, uczniowie rozpoczęli swoją ostatnią oficjalną zabawę przed majowymi egzaminami dojrzałości.

Najbliższa matura już za niecałe 100 dni

Tegoroczne matury odbywać się będą w terminach od 7 do 24 maja. Do pierwszej z nich - egzaminu z języka polskiego - zostało więc już mniej niż 100 dni.

Tradycyjna studniówka

Bal studniówkowy to dla uczniów jedno z najważniejszych wydarzeń w całym procesie ich edukacji. Jest to bal organizowany przez uczniów klas maturalnych, zazwyczaj w styczniu lub lutym, na około 100 dni przed egzaminem dojrzałości. Studniówki są okazją do zabawy, tańca i integracji z kolegami i nauczycielami. Tradycja organizowania takich imprez sięga XIX wieku, kiedy to upowszechniły się też egzaminy maturalne.