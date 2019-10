Coffee Break - kompleksowe usługi baristyczne i barmańskie na Twój event!

Chociaż Coffee Break swoje usługi oferuje głównie na terenie Wrocławia, Opola oraz okolic tych miast, to starają się oni nie ograniczać – z chęcią przyjmują zlecenia nie tylko z całej Polski, ale również z zagranicy, gdzie można ich spotkać zwłaszcza na międzynarodowych targach.

Baristana targi to znakomite rozwiązanie. Dobra kawa bez wątpienia przyciągnie do nas wielu zainteresowanych – zwłaszcza gdy coraz więcej osób zacznie wymieniać się tą informacją. Targi nie są dla ich uczestników proste – to duży wysiłek, stąd też poszukują oni właśnie dobrej kawy. W tym przypadku Coffee Break ma do zaoferowania, prócz znakomitej kawy, m.in. kilka rodzajów mleka, specjalistę Late Art, syropy, posypki do kawy oraz inne niezbędne dodatki.

Pamiętajmy, że w tym przypadku nasze logo może pojawić się nie tylko na kubkach z kawą, lecz również… na samej kawie! Idealnie sprawdzą się do tego wspominane posypki.

Coffee Break to jednak nie tylko kawa – w ich ofercie znajdziemy również weselny drink bar, chociaż równie dobrze sprawdzi się on na imprezach firmowych czy branżowych. W przypadku wesel kolorowe drinki staną się idealną odskocznią dla wielu osób od ciężkich alkoholi. Wielu zainteresuje się również pracą samego barmana, przez co przy drink barach czy mobilnych barach kawowych często pojawia się grono osób, które chce albo dowiedzieć się więcej o miksowaniu koktajli, albo o parzeniu znakomitej kawy. Nie zapominajmy również o najmłodszych gościach wesel – dzieci na pewno będą zachwycone, gdy dostanę kolorowe, bezalkoholowe drinki, podobne do tych, które otrzymali ich rodzice!

Barman na wesele to opcja, na którą decyduje się coraz większa ilość narzeczonych – zdają sobie oni bowiem sprawę, że wiele osób niekoniecznie chce decydować się na picie wódki czy tym bardziej bimbru, pojawiającego się często na wiejskich stołach podczas licznych wesel. Drinki bezalkoholowe docenią oczywiście kierowcy, te standardowe na pewno szerokie grono kobiet.

Wynajem ekspresów do kawy

Oto kolejna usługa oferowana przez Coffee Break. Często niekoniecznie potrzebujemy dodatkowej obsługi, lecz znakomita kawa wydaje się nieodłącznym elementem wielu wydarzeń i eventów. Aby ją jednak uzyskać, niezbędne będzie nie tylko ziarno wysokiej jakości, lecz również odpowiedniej jakości ekspres oraz młynki do kawy. Można je wynająć oczywiście od Coffee Break! Oferta ta nie dotyczy jedynie Wrocławia i Opola, lecz całej Polski, do tego pracownicy Coffee Break przeszkolą pracowników firmy wynajmującej sprzęt z zakresu jego obsługi, dzięki czemu będą oni mogli w pełni wykorzystać jego potencjał i serwować gościom kawę o naprawdę znakomitym smaku oraz aromacie – nie sposób jej nie docenić, zwłaszcza że na weselach, targach czy konferencjach branżowych cały czas dość często zdarzają się sytuacji, gdy kawa faktycznie się pojawia, niestety nie można zaliczać jej do wyrobów wysokiej jakości. Jej zadaniem jest głównie pobudzeni, smak i aromat niestety pozostał na drugim planie – nie popełniajmy takich błędów!

Dzierżawa ekspresów do kawy

W przypadku wielu firm idealnym rozwiązaniem okazuje się również usługa dzierżawy ekspresów do kawy. Ich zakup często okazuje się dość drogi, do tego wtedy to na firmę spada obowiązek dbania o sprzęt – nie każdy pracodawca chce się tego podjąć, podczas gdy kawa wysokiej jakości wskazana jest niemal w każdym miejscu pracy, jej smak doceniają sami pracownicy, chociaż w tym wypadku bardzo ważne jest również samo pobudzające działanie kofeiny. Ekspres przydaje się oczywiście również wtedy, gdy nasze biuro odwiedzają goście, klienci lub potencjalni kontrahenci – ugoszczenie ich kawą wysokiej jakości jest naprawdę wskazane.

Coffee Break oferuje właśnie dzierżawę ekspresów, jednak to nie wszystko. Dodatkowo, mogą oni zaopatrywać daną firmę w kawę wysokiej jakości. Coffee Break będzie zajmowało się również czyszczeniem oraz serwisowaniem danego ekspresu. W przypadku jakiejkolwiek awarii dostarczą ekspres zastępczy, by kawy w danej formie po prostu nie zabrakło – to idealne rozwiązanie, na które decyduje się bardzo wielu pracodawców, którym zależy na znakomitej kawie dla nich, ich klientów oraz dla samych pracowników.

Kawa w takim przypadku dostarczana jest przez Coffee Break nawet 6 dni w tygodniu!

Kursy barmańskie oraz baristyczne

Ostatnim elementem oferty Coffee Brak, który dzisiaj przedstawimy, są właśnie kursy barmańskie oraz kursy baristyczne – odbywają się ona na terenie Wrocławia oraz Opola. Jest to idealne rozwiązanie dla dwóch typów klientów. Pierwszym z nich są osoby, które albo już pracują, albo dopiero chcą rozpocząć prace jako barman albo barista. Dzięki temu zdobędą dodatkową wiedzę uraz umiejętności praktyczne, które albo zapewnią im łatwiejszy start, albo sprawią, że będą w swoim fachu po prostu lepsi. To znów sprawi, że będą mieli szansę na pracę w lepszych lokalach, co przełoży się nie tylko na wynagrodzenie podstawowe, ale zapewne również na wielkość zdobywanych napiwków.

Kursy te będą również znakomitą opcją dla pasjonatów, którzy chcą zdobyć więcej wiedzy oraz podszkolić swoje umiejętności. Dzięki temu będą w stanie np. zaskoczyć swoich gości - albo znakomitymi drinkami, albo wyborną kawą!

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą firmy na stronie www.coffeebreak.pl – będzie to często idealna opcja dla wielu firm oraz par młodych, które chcą zadbać, by ich wesele lub event branżowy okazały się faktycznie wyjątkowe. Kawa wysokiej jakości staje się w Polsce coraz popularniejsza, dostarczmy ją naszym gościom, a będą tym faktem po prostu zachwyceni!