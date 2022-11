Coraz mniej młodych opolanek decyduje się na szczepienie przeciwko wirusowi HPV. W Opolu będzie ku temu okazja

- Chodzi o to, by wchodzące w dorosłe życie pokolenie młodych Polek nie chorowało na nowotwory HPV. W 14 krajach, gdzie szczepienia p/HPV są powszechne zmniejszono zachorowalność na raka szyjki macicy o ok. 80 proc. wśród kobiet zaszczepionych w wieku 13 – 19 lat, oraz o 66 proc. u kobiet zaszczepionych w przeszłości w wieku 20–24 lata – tłumaczy Jolanta Kawecka, rzeczniczka Centrum Zdrowia w Opolu.

Niestety wyszczepialność wśród opolanek maleje z każdym rokiem. W latach 2013-2017 było to ok. 80 proc. zakwalifikowanych dziewcząt , w kolejnych latach jest coraz mniej zgłoszeń i szczepi się tylko od 50 do 60 proc. kwalifikujących się dziewcząt. A należy pamiętać, że wirus HPV odpowiada za zmiany nowotworowe na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała.