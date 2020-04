Coraz trudniejsza sytuacja szpitala w Ozimku. Rośnie liczba zakażonych pacjentów, nie żyją już 2 osoby

Z danych opracowanych przez powiat opolski wynika, że 35 osób to pacjenci miejscowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, 7 osób to pracownicy tego ośrodka, a 2 osoby to personel szpitala działającego w tym samym budynku.

Są także dwie ofiary śmiertelne. Na koronawirusa zmarła 82-letnia pacjentka ZOL-u, która pochodziła z Kadłuba pod Strzelcami Opolskimi, a także 88-letnia kobieta, która już po zarażeniu została przewieziona karetką na oddział zakaźny do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu.

Takich pacjentów, którzy z powodu pogaraszającego się stanu zdrowia zostali ewakuowani do innych szpitali, jest więcej.

„Podjąłem natychmiastową decyzję o relokacji tych osób na oddziały zakaźne szpitala w Nysie oraz Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Na tę chwilę konieczne jest zapewnienie dodatkowego personelu w ZOL w Ozimku (...) - informował w komunikacie Adrian Czubak, wojewoda opolski. W tym celu wojewoda wydał polecenie o skierowaniu do pracy w placówce w Ozimku dodatkowej kadry medycznej.