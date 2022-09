Coraz więcej dzieci choruje na Opolszczyźnie. Lekarze mają jedną radę: korzystajcie ze szczepionek na grypę

We wrześniu zaczął się nie tylko rok szkolny, ale też sezon szczepień przeciwko grypie. Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia, co trzecie dziecko choruje corocznie na grypę. Najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem na walkę z wirusem jest szczepienie profilaktyczne. Polski Program Szczepień Ochronnych zaleca powszechne szczepienia przeciwko grypie, a Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje, aby szczepić już od 6 miesiąca życia.

Przedszkola i szkoły to miejsca sprzyjające szybkiemu rozprzestrzenianiu się patogenów. Wirus przenosi się drogą kropelkową, poprzez bezpośredni kontakt z chorymi i zakażonymi przedmiotami. Zaszczepienie już co piątego dziecka, mogłoby zmniejszyć występowanie grypy w całej populacji o połowę. Z tego powodu przedstawiciele środowiska medycznego apelują: Rodzice, szczepcie swoje dzieci!



Grypa to jedna z najpoważniejszych i najczęstszych chorób wirusowych w sezonie zimowym. Większość dzieci choruje na grypę krócej niż tydzień, ale u niektórych przebieg może być cięższy, wymagający leczenia w szpitalu. Zlekceważone pierwsze objawy grypy mogą prowadzić do zapalenie płuc lub nawet śmierci.