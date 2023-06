Coraz więcej emerytów na Opolszczyźnie dorabia. Głównie są to kobiety z najniższą emeryturą

W skali całego kraju liczba pracujących emerytów wzrosła z 747 do 826 tysięcy osób. Najwięcej seniorów pracuje w województwie mazowieckim i w Warszawie, a najmniej w podkarpackim.

ZUS sprawdził, ilu przybyło pracujących emerytów w ciągu ostatnich czterech lat (od 2018 do końca 2022 r.). W całej Polsce liczba dorabiających do emerytury seniorów wzrosła o 10,5 procent .

Częściej na emeryturze pracują kobiety.

Nie jest to niespodzianką, ponieważ kobiety w Polsce przechodzą na emeryturę o pięć lat wcześniej (w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat). W związku z tym kobiety mają często mniej lat składkowych i w związku z tym niższe emerytury.

Kobiety stanowią 57,5 procent pracujących emerytów. Średni wiek pracującego seniora to wśród panów prawie 69 lat , a wśród pań 66 lat.

To właśnie niskie emerytury i wysoka inflacja przede wszystkim skłaniają wielu seniorów szukania dodatkowego źródła utrzymania.

W przeliczeniu na 1000 osób zatrudnionych w firmach na Opolszczyźnie pracuje 62 emerytów (jeszcze w 2019 roku było ich 56). Oznacza to, że w przeciętnym opolskim zakładzie pracy ponad 6 procent załogi stanowią emeryci .

Eksperci mówią, że liczba pracujących emerytów będzie sukcesywnie wzrastać.

Z jednej bowiem strony z powody kryzysu demograficznego brakuje rąk do pracy. Z drugiej strony do szukania dodatkowego źródła utrzymania będą zmuszać niskie emerytury. Obecnie emerytura wynosi ok. 55 procent ostatniej pensji.