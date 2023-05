Coraz więcej opolskich seniorów dostaje emeryturę minimalną albo nawet jeszcze mniejszą. Za takie pieniądze trudno zapłacić rachunki

Ponad 80 procent osób z minimalnymi emeryturami to kobiety . Bierze się to stąd, że kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat (czyli pięć lat wcześniej od panów), w związku z tym mają mniej odłożonych składek emerytalnych.

Wprawdzie wzrosła ona w tym roku o 250 złotych, ale nadal wynosi tylko 1588,44 zł brutto. Netto, czyli na rękę, jest to 1445 złotych . Przeżyć za to jest naprawdę trudno: opłacić rachunki, kupić leki, kupić żywność.

Jeszcze rok temu minimalna emeryturę dostawała mniej niż co dwudziesty emeryt (4,2 procent). Teraz już co dziesiąty Polak w wieku senioralnym (9,6 procent)!

Tylko w ciągu ostatniego roku liczba Polaków pobierających najniższą emeryturę wrosła o ponad 8 procent. Obecnie minimalne świadczenie dostaje co miesiąc już ponad 365 tysięcy Polaków.

Jest wiele seniorów, którzy nie otrzymują minimalnej emerytury

Obecnie najniższa emerytura w województwie opolskim wynosi zaledwie 75 groszy na rękę! Jednak kobieta, która otrzymuje takie świadczenie, odprowadzała składki do ZUS-u tylko przez 12 dni.

1,95 zł emerytury dostaje mężczyzna, który pracował i odprowadzał składki przez kilka miesięcy. 2,46 zł otrzymuje co miesiąc 66-letnia kobieta, która pracowała i odprowadzała składki przez kilka miesięcy.

Jakie są największe emerytury w województwie opolskim

Na drugiej stronie emerytalnej skali jest Opolanin, którego emerytura wynosi co miesiąc 25.800 złotych brutto! Wiadomo, że jest to 85-letni mężczyzna, który pracował i odprowadzał składki przez kilkadziesiąt lat. Nie rzucił pracy, kiedy skończył 65 lat. W marcu, kiedy rząd podniósł emerytury o prawie 15 procent, najbogatszy emeryt na Opolszczyźnie na samej waloryzacji świadczeń zyskał ponad 3300 złotych!

Najbogatsi emeryci mogą co miesiąc jechać na luksusowe wakacje i bez problemu wystarczy im na wszystkie rachunki. Za to najbiedniejsi za emeryturę nie kupią nawet bochenka chleba. Opolski ZUS został…

- Dwie z trzech najniższych emerytur wypłacanych w województwie opolskim trafia do kobiet – mówi Sebastian Szczurek.

Spośród osób pobierających emeryturę w wysokości niższej niż minimalna, 14,5 procent otrzymuje co miesiąc poniżej 600 zł, 20 procent poniżej 800 zł, zaś 65,5 proc w wysokości powyżej 800 zł, ale poniżej 1588,44 zł.

Co trzeba zrobić, żeby dostać wysoką emeryturę

- Recepta na wysoką emeryturę się nie zmienia. Jest to długi okres pracy i odkładania składek emerytalnych - mówi Sebastian Szczurek. - Opolskich seniorów, którzy otrzymują emerytury w skrajnych wysokościach: 75 groszy i ponad 25 tysięcy złotych różni wiele, ale przede wszystkim różni ich okres składkowania w ZUS-ie.

Wprawdzie zgodnie z przepisami wystarczy jedna zapłacona składka z tytułu ubezpieczenia społecznego lub emerytalnego i rentowego, żeby zyskać status emeryta. Czyli wystarczy przepracować jeden dzień, by dostać emeryturę. Tylko że będą to grosze - i to dosłownie. Tak jak 75 groszy wypłacane opolskiej emerytce.

Najwyższa emerytura w Polsce wynosi natomiast ponad 43 tysiące złotych. Otrzymuje ją mieszkaniec Zabrza. Na emerytalne Eldorado ciężko jednak pracował. Pracował prawie 63 lata, a na emeryturę przeszedł dopiero w wieku 86 lat.