Coraz więcej ścieżek rowerowych w Opolu. Gdzie są nowe, a gdzie będą kolejne?

Budowa ścieżek wzdłuż alei Witosa (o długości około 1,2 kilometra) oraz ulicy Pużaka (około 1,5 kilometra) rozpoczęła się wiosną. Teoretycznie termin realizacji to jesień tego roku, ale wiele wskazuje na to, że wykonawca uwinie się z pracami przed tym terminem.

W tym roku cykliści doczekać mają się też nowych tras wzdłuż ulic Sosnkowskiego i Horoszkiewicza, na Moście Sybiraków w ciągu ulicy Nysy Łużyckiej nad Odrą, a także wzdłuż ulicy Katowickiej (od Orląt Lwowskich do Szpitala). Trwają prace przygotowawcze do budowy ścieżki wzdłuż ulic Tysiąclecia i Grudzickiej.

MZD szykuje się też do wyłonienia wykonawcy trasy rowerowej wzdłuż ulicy Morcinka. - Będzie się zaczynać przy skrzyżowaniu z ulicą Wschodnią i przecinać przejazd kolejowy. Do ul. Witolda Gombrowicza będzie biegła po prawej stronie, a potem przeniesiona będzie na stronę lewą, do skrzyżowania z ulicą Rydla. Drzew, które tam się znajdują, nie ruszamy - zaznacza Adam Leszczyński.

Do przetargu na to zadanie zgłosiło się sześć firm. Oferty poniżej pułapu 500 tys. zł, jakie zarezerwowano na ten cel w budżecie Opola, przedstawiły dwie z nich: Domax z Boronowa (434 tys. zł) oraz Project Building z Lędzin (497 tys. zł). MZD jest jeszcze przed wyborem zwycięzcy. Ścieżka wzdłuż ul. Morcinka ma powstać do końca listopada.