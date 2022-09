Cynamonowe palmiery dla łasuchów. Przepis na ekspresowe ciastka tylko z 3 składników. Pokochasz je od pierwszego gryza

Co zrobić z ciasta francuskiego?

Francuskie palmiery

Palmiery to francuskie ciastka, kształtem przypominające serce, liść czy motyla. Przygotowuje się je z maślanego, warstwowego ciasta francuskiego, które posypuje się cukrem, zwija i piecze w dobrze nagrzanym piekarniku. Przez lata zyskały dużą popularność w wielu krajach, m.in. Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Niemczech.

Jak zrobić ciasto francuskie?

Ciasto francuskie to pyszny, ale i pracochłonny wypiek. Jeśli nie mamy na niego zbyt wiele czasu lub najzwyczajniej nie mamy ochoty, by je przygotowywać, to z powodzeniem możemy kupić gotowe ciasto francuskie, dostępne w niemal każdym sklepie spożywczym.

Ciasto to ma piękny maślany zapach i charakterystyczną strukturę w postaci cienkich, chrupiących lisków. Swój wyjątkowy smak zawdzięcza odpowiedniej technice wałkowania i przekładania. Jak je zrobić: