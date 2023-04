Czeka nas prawdziwa rewolucja drogowa w centrum Opola! Miasto wybuduje nową estakadę i rondo oraz wydłuży ulicę Kośnego w Opolu [WIDEO]

Do nowych biurowców dojeżdżać będą miejskie autobusy linii nr 3. Tuż obok budynków zlokalizowany został przystanek autobusowy z pętlą.

Budowa Centrum Usług Publicznych w Opolu ruszyła w wakacje 2020 roku. To dwa nowoczesne biurowce realizowane wspólnie przez miasto oraz Izbę Administracji Skarbowej. Koszt tej inwestycji to 170 mln zł. Wkład Opola wynosi około 95 mln, ponieważ miasto zajmuje większy budynek.

Ta inwestycja znacznie usprawni ruch w centrum Opola

Urząd miasta chce jednak całkowicie zmienić organizację ruchu w tym miejscu, aby jeszcze wygodniej można było samochodem lub rowerem dojechać do nowego ratusza. Nie może to dziwić, wszak będzie to miejsce pracy dla prawie 300 urzędników.