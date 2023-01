Czekają nas kolejne duże inwestycje. Opolskie samorządy otrzymają kolejne miliony złotych z Unii Europejskiej

W czwartek (12 stycznia) przedstawiciele gmin województwa opolskiego przyjechali do Opola, gdzie wzięli udział w spotkaniu inaugurującym wdrażanie nowego programu europejskiego. Jak podkreśla burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara, wszystkie gminy czekają na ogłoszenie naborów.

- Pomimo że dużo się dzieje w Lewinie Brzeskim, to potrzeby są nadal przeogromne. Mamy kilka nieskanalizowanych miejscowości o populacji od 150 do 200 mieszkańców. Do tego chcemy również skończyć termomodernizację obiektów oświatowych. Mamy też do wykonania farmę fotowoltaiczną, co chcielibyśmy zrobić w pierwszej kolejności – burmistrz włodarz.