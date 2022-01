Czekolada Fridy Khalo, kurczak Sophii Loren, klopsiki Astrid Lindgren. Mamy przepisy z wyjątkowej książki!

Autorki książki „Nienasycone” - Marianne Pfeffer Gjengedal i Klaudia Iga Pérès - to dwie przyjaciółki, zafascynowane historią sztuki, kulinariami i opowieściami dotyczącymi niezwykłych kobiet. Na tle innych książek kulinarnych publikację Wydawnictwa Dwie Siostry wyróżnia fakt, że autorki wcielają się w postacie, których przepisy prezentują. Poprzez odpowiednie stroje z danej epoki, makijaż lub charakterystyczny atrybut związany z daną postacią w czasie sesji zdjęciowej przez kilka minut czuły, że nimi się stają.

Podczas przygotowań materiałów do książki poznawały biografie wybranych kobiet i starały się odtwarzać wybrane potrawy, które te mogły jeść w konkretnym czasie i miejscu. Dania zostały także osadzone w estetyce nawiązującej do danej epoki. Przy tym nawiązywały do najsłynniejszych portretów przedstawiających ich bohaterki.