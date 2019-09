Czerpiąc garściami z ERP-a

Rozwój technologiczny sprawił, że przedsiębiorstwa mogą bardziej precyzyjnie zarządzać swoimi zasobami. W świecie, gdzie małe firmy i duże korporacje konkurują między sobą o tego samego klienta, każdy element dający przewagę konkurencyjną jest na wagę złota. Jednym z nich jest oprogramowanie do kompleksowego zarządzania zasobami firmy, czyli system ERP (ang. Enterprise Resource Planning).

Biznes z ERP-em po opolsku

W ostatnich latach wiele firm z Opolszczyzny podążyło za trendem cyfryzacji procesów i zaimplementowało u siebie system ERP. Co więcej, dzięki wysokiej skalowalności oraz możliwości doboru niezbędnych modułów, nawet mikroprzedsiębiorstwa mogą pozwolić sobie na wdrożenie oprogramowania, które zaspokoi ich potrzeby.

Już przeszło 250 regionalnych przedsiębiorców korzysta z polskiego systemu klasy ERP enova365, a w skali kraju – przeszło 13 000 organizacji. Co więcej, 87% użytkowników jest zadowolonych z możliwości, jakie daje oprogramowanie.

Cała firma w jednym systemie

Jedną z głównych zalet wdrożenia systemu jest to, że użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich najważniejszych informacji i danych o firmie, zebranych w jednym miejscu. Dzięki temu możemy na bieżąco śledzić finanse firmy, stany magazynowe i pracę zespołu handlowego. Przewagą jest też indywidualna konfiguracja, dająca dostęp do wybranych danych tylko wybranym użytkownikom.

Przedsiębiorcy zwracają także uwagę na zauważalną redukcję kosztów działalności. Jeden, wspólny dla całej firmy system ERP pozwala na efektywne zarządzanie czasem pracy. W przypadku rozwoju firmy, rozbudowa instalacji nie stanowi problemu. Przez to nakład poniesiony na wdrożenie oprogramowania dla biznesu jest kosztem, który leży w interesie firmy, gdyż znacząco zwiększa możliwości operacyjne przedsiębiorstwa.

Podkręcając obroty

Dobrym przykładem ilustrującym możliwości, jakie daje oprogramowanie ERP jest wdrożenie elektronicznej dokumentacji pracowniczej. Dzięki tzw. e-teczkom firma może wyeliminować piętrzące się w kadrach segregatory, co przekłada się na szybsze funkcjonowanie działu i obsługę kwestii kadrowych. Wraz z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych (jak w przypadku systemu enova365), takie oprogramowanie z pewnością usprawni komunikację wewnętrzną w małych i dużych firmach.

Inny przypadek to możliwość zamawiania kuriera czy sprawdzania rachunku firmowego z poziomu systemu ERP. Dodatki w enova365 zintegrowane są z zewnętrznymi webserwisami, co pozwala zaoszczędzić czas, wykonując przelewy bez konieczności logowania się na stronie banku. Elastyczność oprogramowania docenią także firmy z branży e-commerce, gdyż mogą obsługiwać zamówienia ze sklepu internetowego bezpośrednio w systemie.

Ponadto, wszystkie informacje o stanie firmy (np. plany zatrudnienia czy raporty z e-sklepu) mogą zostać przedstawione w formie przejrzystych wykresów i wskaźników. Są one generowane przez Business Intelligence – moduł analityczny, który gromadzi dane z całego systemu i na ich podstawie tworzy raporty.

Wykorzystanie systemów do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa bez wątpienia stanowi kolejny ważny punkt na drodze do zwiększania efektywności firm z regionu oraz jest jednym z wyznaczników konkurencyjności we współczesnej gospodarce. W świecie, gdzie liczy się elastyczność i szybkość podejmowania decyzji, a każda informacja jest na wagę złota, oprogramowanie dla biznesu stanowi nieodzowną pomoc w kierowaniu zarówno małą, jak i dużą firmą.