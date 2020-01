Część ulicy Niemodlińskiej w Opolu z ograniczeniem do 40 km/h? "Tak wynika z projektu"

Przebudowa ul. Niemodlińskiej w Żerkowicach odbyła się w 2018 roku. Pracami objęty był odcinek o długości ponad 1,5 kilometra. Jezdnię poszerzono, wykonano brakujące chodniki, wyznaczono przejścia dla pieszych oraz zainstalowano oświetlenie uliczne.

Odbyło się to kosztem około 150 lip rosnących tuż przy drodze. Inwestycja kosztowała blisko 10 mln złotych.

Elżbieta Kurek, radna Koalicji Obywatelskiej, przekonuje, że z projektu inwestycji wynika, że na przebudowanym odcinku ul. Niemodlińskiej obowiązywać ma ograniczenie prędkości do 40 km/h. Zauważa, że znaki o nim informujące do tej pory się tam nie pojawiły, choć mieszkańcy Żerkowic o to zabiegają.

W interpelacji skierowanej do ratusza pyta, kiedy stosowne znaki tam się pojawią.

Małgorzata Stelnicka, wiceprezydent Opola, w odpowiedzi stwierdza, że 40 km/h pojawiające się w dokumentacji oznacza prędkość projektową, od której zależne jest m.in. wyposażenie drogi i nie jest jednoznaczne z maksymalną dopuszczalną prędkością poruszania się.