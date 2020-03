Czesi zamykają swoje granice. W niedzielę od północy nie będzie możliwość wjazdu i wyjazdu z kraju

Jak mówi mjr Katarzyna Walczak, do Straży Granicznej nie docierały informacje o omijaniu wyznaczonych miejsc kontroli.

- To by świadczyło o skrajnej nieodpowiedzialności podróżnych – komentuje Katarzyna Walczak. – Apeluję do kierowców i podróżnych, żeby tego nie robili. Taka kontrola pozwala nam wszystkim uniknąć ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa. To jest w interesie nas wszystkich!