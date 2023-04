Czesi zamykają ważną drogę na pograniczu. Co to oznacza dla kierowców z Opolszczyzny?

W czwartek 13 kwietnia czescy drogowcy zaczynają poważny remont prawie 4-kilometrowego odcinka drogi nr 44 z Jesenika do Szumperka przez miejscowość Adolfowice koło Jesenika. Droga zostanie rozebrana do podbudowy.

Początkowo, czyli do 22 kwietnia, ruch na tym odcinku będzie się odbywać wahadłowo. Po tym terminie aż do połowy czerwca odcinek zostanie całkowicie zamknięty. Nieprzejezdna będzie więc główna trasa z Nysy do Szumperka i dalej na południe Europy przez przełęcz Cervenohorską.

To droga chętnie wykorzystywana przez kierowców TIR-ów, jadących do czeskiej autostrady do Ołomuńca, Brna i Wiednia. Jeszcze chętniej z drogi korzystają polscy turyści odwiedzający atrakcje czeskich Jeseników np. uzdrowisko Velke Losiny ze znanym aquaparkiem czy ośrodek narciarski i turystyczny w Koutach.

Zarządca drogi wyznaczy dwa objazdy. Jeden poprowadzi z Jesenika przez Lipovą Lazne, Branną, Hanusovice do Szumperka (ok. 10 kilometrów dalej).

Dla kierowców jadących od strony Prudnika wygodniej będzie ominąć Głuchołazy i skierować się objazdem przez Zlate Hory, Vrbno pod Pradziadem i Bruntal. Na odcinku Konradów – Zlate Hory trasa jest jednak zamknięta dla pojazdów ciężarowych.