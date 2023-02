Czeska księżniczka pozostała biała. Parytety nie są w konwencji czeskich bajek. Zastanawiamy się, w którą stronę idzie świat filmu Krzysztof Strauchmann

Biali aktorzy grali czarne rolne ucharakteryzowani na czarnoskórych – Daniel Olbrychski jako Maur Otello, przedstawienie Teatru Telewizji z 1984 roku Internet. Filmypolskie888

Ale kino. Do filmowych środowisk państw Europy Środkowej i Wschodniej powoli przenika zachodnia tendencja do zagwarantowania w obsadzie etnicznych czy mniejszościowych parytetów. Jak na to zareagują polscy widzowie?