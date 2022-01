Członkowie grupy Proculus i Council wkręcali ludzi w kredyty. Naciągnęli tysiące osób. Teraz staną przed sądem

Proceder ujawniliśmy na łamach nto w 2016 r. Opisaliśmy wtedy przypadki mieszkańców Opolszczyzny, którzy nieświadomi zagrożenia, zgłosili się do fałszywych „doradców” finansowych. Zamiast uporządkować finanse, pracownicy biur m.in. Proculus i Council wkręcali klientów w gigantyczne kredyty, których raty nierzadko przekraczały pensje klientów.

Przykładowo mieszkańcowi Strzelec Opolskich oszuści uruchomili kredyty na ponad 300 tys. zł. Z kolei mieszkańcowi wsi pod Tarnowem Opolskim pośrednicy podsunęli do podpisania kilka umów na 164 tys. zł.

- Do dziś walczę w sądzie o sprawiedliwość i odkręcenie umów kredytowych - mówi wdowa po oszukanym mężu (mężczyzna popełnił potem samobójstwo).

Jak ustaliła Prokuratura Regionalna we Wrocławiu za procederem stała zorganizowana grupa przestępcza, której trzon tworzyło 16 osób. Z tej grupy 11 osób stanowiło ścisłe kierownictwo. Wszyscy staną przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, do którego wpłynął niedawno akt oskarżenia.