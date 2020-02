Czy autobusy MZK wrócą do ścisłego centrum Opola? Jest pomysł przebudowy Mostu Zamkowego i buspasa na ulicy Piastowskiej

Oprócz tego projektant ma wytyczyć buspas na ul. Piastowskiej, na odcinku od Mostu Zamkowego aż do skrzyżowania z ul. Katedralną.

To oznacza konieczność przebudowy ulicy Piastowskiej na tym odcinku kosztem kilku miejsc parkingowych, ale jest to ruch we właściwym kierunku - chwali Maciej Lamm ze Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonej Mobilności „Opole w ruchu”.