Czy będzie aquapark w Opolu? Miasto chce samo budować nowy basen

- Przeanalizowaliśmy jednak tę kwestię. Wyszło na to, że takie partnerstwa nie są opłacalne. Przynajmniej na etapie samej budowy. Po realizacji takie partnerstwo przy zarządzaniu gotowym obiektem nie jest wykluczone - mówi Maciej Wujec, wiceprezydent Opola.

Wiele wskazuje też na to, że aquapark w Opolu będzie wyglądał inaczej, niż na wizualizacjach prezentowanych trzy lata temu. Miasto od dłuższego czasu prowadzi bowiem dialog z firmami zainteresowanymi wykonaniem dokumentacji projektowej.

- Dialog konkurencyjny to w pełni dopuszczalna procedura. Polega na tym, że dajemy firmom pewien zestaw kryteriów do spełnienia, na przykład pod względem doświadczenia w przygotowywaniu podobnych inwestycji. Po takiej selekcji z 11 podmiotów zostały trzy, którym zaprezentowaliśmy listę naszych oczekiwań w temacie aquaparku. Ten dialog jest już na ukończeniu, a na jego bazie ogłosimy konkurs, za sprawą którego wybierzemy ostatecznego wykonawcę dokumentacji. Zakładamy, że nastąpi to na przełomie 2021 i 2022 roku - opisuje Maciej Wujec.