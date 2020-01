Czy e-recepty zniechęcą do pracy starszych lekarzy? Lekarze emeryci mogą odejść z zawodu

Już 8 stycznia 2020 roku, pacjent będzie dostawać od lekarza wyłącznie elektroniczną receptę na leki. Wyjątkiem będą problemy techniczne z funkcjonowaniem systemu.

Część pacjentów już zna e-recepty.

W listopadzie lekarze z Opolszczyzny wystawili ich w sumie prawie pół miliona dla 100 tysięcy pacjentów. Lekarz wpisuje receptę w specjalny system komputerowy.

Pacjent dostaje wydruk z kodem, albo numer kodu na swój telefon lub pocztę e-mail. Pokazuje to aptekarzowi, który również w systemie znajduje jego receptę. Dla osób obeznanych z komputerem sprawa nie stanowi problemu, ale opozycja rządowa obawia się czy poradzą sobie z tym lekarze starsi wiekiem, na emeryturze, często sami cierpiący na słaby wzrok czy choroby stawów u rąk, które utrudniają pisanie na klawiaturze.

- W Polsce emeryci to aktualnie obecnie ok. 40 tysięcy pracujących lekarzy - mówi poseł poseł z Nysy Rajmund Miller (Koalicja Obywatelska), który pilotuje złożony w Sejmie projekt nowej ustawy, umożliwiającej lekarzom emerytom dalsze wypisywanie papierowych recept. - Jeśli z powodu e-recepty odejdzie co czwarty, pogłębią się problemy z dostępem do specjalisty czy lekarza rodzinnego. Już teraz brakuje u nas 68 tysięcy lekarzy. Mam w tej sprawie wiele interwencji, Naczelna Izba Lekarska też to sygnalizuje. Tu nie chodzi o politykę, ale o zdrowy rozsądek.