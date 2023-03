Czy komputer jest zdolniejszy od ludzi? Tak wygląda Opole na grafikach stworzonych przez AI. Nie odróżniłbyś ich od zwykłych obrazów?

Komputer lepszy od człowieka?

Jeszcze kilka lat temu wielu z nas widząc te grafiki twierdziłoby, że ich przygotowanie wymagało od autora wielu godzin pracy. Dziś mając do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu, stworzenie takich wizualizacji jest banalnie proste i z reguły nie wymaga od nas więcej niż kilkunastu sekund. Choć dla niektórych to oburzające, okazuje się, że współczesne komputery zastępują ludzi nie tylko w matematyce czy statystyce, ale też w niektórych dziedzinach sztuki.