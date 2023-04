Czy Opole będzie oddawać mieszkańcom pieniądze za deszczówkę? O wszystkim zdecyduje sąd, ale już teraz wyrok budzi duże emocje

- Tymczasem, gdy opłata od deszczówki ma zachęcać do rozszczelnienia betonowych powierzchni, tworzenie zbiorników na wody opadowe itp., to radni pomysł krytykują. Mam wrażenie, że sami nie wiedzą, o co w tej opłacie chodzi. Jeśli ktoś wykona, któreś z powyższych rozwiązań, wówczas płacić nie będzie. Pod warunkiem, że na stałe odłączy się od kanalizacji deszczowej i będzie wykorzystywał wody opadowe do własnych celów, np. podlewania terenów zielonych – podkreśla Leszczyński.