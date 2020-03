Czy opolskie szpitale są przygotowane do walki z koronawirusem? Ilu mamy lekarzy chorób zakaźnych i czy wystarczy niezbędnego sprzętu?

Szpital Wojewódzki, który prowadzi oddział chorób zakaźnych, na początku tygodnia miał zapas środków ochrony indywidualnej dla personalu do czwartku. Udało się jednak zorganizować 70 kombinezonów ochronnych, gogle i maski. Wystarczy ich na kolejne 2-3 dni.

Staramy się korzystać z tego sprzętu bardzo racjonalnie, bo to są rzeczy jednorazowe. Zamiast trzech pielęgniarek do pacjentów idzie jedna. Nawet posiłki do izolatek podajemy tak, żeby uniknąć kontaktu z chorymi. Pukamy do drzwi, mówimy: "jedzenie" i wycofujemy się - mówi osoba z personelu.