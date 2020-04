Czy osocze ozdrowieńców pomoże w walce z koronawirusem? Na Opolszczyźnie będą pobierane płyny ustrojowe od osób, które przeszły Covid-19

Osoby oddające osocze poddawane będą podobnym badaniom jak w przypadku dawców krwi. Przeprowadzane będą badania wykluczające inne schorzenia. Osocze krwi pobierane będzie od osób w wieku od 18 do 60 lat.

Na razie zgłosiły się do nas dwie takie osoby. Tworzymy jednak bazę danych takich mieszkańców - mówi dr n. med. Iwona Rajca-Biernacka, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Osocze w walce z koronawirusem. Kto może zostać dawcą?

Do tego kwalifikować będą się mieszkańcy, u których wykryto zakażenie, a następnie uznano ich za osoby zdrowe. Potwierdzić muszą to dwa ujemne wyniki testu na obecność materiału genetycznego wirusa. Od drugiego testu muszą minąć minimum dwa tygodnie. Sprawdzany będzie także poziom przeciwciał u dawcy. Zbyt mała ich liczba nie będzie kwalifikowała do przyszłej transfuzji.

Od jednego dawcy pobierane ma być 600 ml osocza. To ilość, która może pomóc nawet trzem osobom.

Jedną z osób, która chciałaby oddać osocze jest Artur Kramarczyk z Michałkowic w pow. głubczyckim. To jeden z pierwszych opolskich ozdrowieńców.